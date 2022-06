CFF : Les passagers et les rails vont avoir très chaud ce week-end

Les températures vont se faire ressentir dans et sous les trains. Comme en France, des ralentissements du trafic ne sont pas exclus et mieux vaut vérifier en ligne avant d’aller à la gare.

À chaque épisode caniculaire , on lit les mêmes commentaires. Les CFF reçoivent depuis hier, sur les réseaux sociaux, des messages de passagers de trains qui s’interrogent: ne comptez-vous pas allumer la clim? Et, comme chaque année, la réponse est identique: mais elle l’est! Selon les chiffres, 96% des trains sont pourvus en climatisation.

Pas trop de différence avec l’extérieur

«Les jours de grande chaleur (plus de 30° à l’extérieur), les compartiments sont refroidis de cinq à dix degrés de moins qu’à l’extérieur. Dans un souci d’économie d’énergie et pour éviter de soumettre les passagers à de fortes variations de température, les CFF ne refroidissent pas davantage l’intérieur des voitures», répète la compagnie, qui se réfère aux normes européennes.

Eau dans les gares, chaleur sur les rails

Les CFF rappellent par ailleurs que de plus en plus de fontaines à eau potable sont installées dans les gares. «Il est désormais possible de remplir sa gourde gratuitement avec de l’eau fraîche dans plusieurs gares et contribuer ainsi à réduire les déchets plastiques», dit la compagnie.