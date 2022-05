La Manche : Ce week-end, les secours français ont sauvé 181 migrants en mer

Dans des conditions difficiles, de nombreux migrants ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni en traversant la Manche. En deux nuits, les sauveteurs français ont récupéré plusieurs embarcations en perdition.

Des membres de l’équipage de l’«Abeille Languedoc» portent secours à des migrants en difficulté dans la Manche: une scène devenue de plus en plus fréquente.

Plusieurs embarcations de migrants en perdition ont été secourues, au cours du week-end, au nord de la France, dans le détroit du Pas-de-Calais et 113 personnes, dont une femme et deux enfants en état d’hypothermie, ramenées à terre côté français, a annoncé, lundi matin, la préfecture maritime.

Très sollicité au cours de la nuit de samedi à dimanche et dans la journée de dimanche, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a d’abord engagé un patrouilleur des douanes pour porter secours à une embarcation en détresse transportant 40 personnes, qui ont été déposées à Dunkerque (nord), explique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Un patrouilleur de la gendarmerie a ensuite récupéré 38 autres naufragés et les a déposés à Calais, puis une vedette de la Gendarmerie maritime et, à nouveau, le patrouilleur des douanes ont pris en charge 35 personnes, dont «une femme et deux enfants secourus en état d’hypothermie», également ramenés à terre à Calais. La nuit suivante a également été agitée, avec 68 migrants supplémentaires secourus, un peu plus au sud.