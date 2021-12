Bon appétit : Ceci est le plus gros space cake du monde

Une entreprise américaine a mis au point un brownie au cannabis de 385 kilos, faisant ainsi son entrée dans le Guinness Book des records.

À en juger par leurs mines ravies, les employés de MariMed sont extrêmement fiers de leur création. Et pour cause, cette entreprise basée à Norwood (Massachusetts) vient de faire une entrée fracassante dans le Guinness Book des records. Ses salariés ont confectionné le plus gros space cake du monde: une pâtisserie de 385 kilos, contenant 20’000 milligrammes de cannabis. Cette œuvre a été dévoilée mercredi, à l’occasion de la journée nationale du brownie.