Sarah Jessica Parker portant le Pigeon Clutch de JW Anderson sur le plateau du tournage de «And Just Like That».

Drôle d’accessoire : Ceci n'est pas un pigeon

On oublie le sac à main en cuir! Les stars comme Sarah Jessica Parker et Sam Smith arborent désormais sous le bras… un pigeon. Et les fans de mode s’arrachent l’iconique Pigeon Clutch.