Transformation : Ceci n’est pas Boris Johnson

Ceci est la photo du comédien qui incarnera le premier ministre britannique dans la série «The Sceptred Isle». Et il s’agit de…

Kenneth Branagh, puisque c’est bien lui, a opéré une belle transformation pour incarner le locataire du 10 Downing Street, comme l’a révélé la chaîne Sky . «The Sceptred Isle» s’intéressera au Premier ministre du Royaume-Uni, au gouvernement et au pays au moment de la première vague de Covid-19. L’hospitalisation de Johnson, contaminé par le coronavirus, devrait en faire partie. On n’en sait guère davantage pour l’instant, sinon que Michael Winterbottom sera derrière la caméra.

Boris après William et Agatha

La diffusion de la minisérie en cinq épisodes est prévue en Grande-Bretagne à l’automne 2022. Pour la voir de ce côté-ci de la Manche, il va falloir patienter, aucun diffuseur ne l’ayant achetée à ce jour. Par contre, Sir Kenneth Branagh (il a été anobli en 2012) devrait arriver sur nos écrans en septembre 2021: c’est à cette date que sortira (on y croit!) «Mort sur le Nil», un an après la date initiale prévue. Ce sera sa seconde adaptation d’un roman d’Agatha Christie après «Le crime de l’Orient-Express», en 2017. À 60 ans, le comédien et réalisateur a longtemps été fidèle à Shakespeare («Henry V», «Beaucoup de bruit pour rien», «Hamlet»…) avant de se frotter à «Thor» et «Cendrillon».