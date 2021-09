Innovation à Genève - Ceci n’est pas du chocolat, mais une plaque de… café!

De prime abord, on dirait une plaque de chocolat. En bouche, ce sont des arômes corsés de café qui tapissent le palais. Le coffola (contraction de coffee et chocolat) est un produit artisanal unique en son genre, 100% arabica, qui a même été breveté. La coffolaterie, entendez la manufacture qui le produit, a été inaugurée jeudi à Meyrin dans le canton de Genève.

Selon ses créateurs, «le coffola est issu de fèves sélectionnées par les meilleurs sourceurs. Elles proviennent des meilleurs terroirs, dans le respect des règles éthiques et de bonnes pratiques en matière de traçabilité et selon des principes responsables en matière d’environnement.» Pour le moment, deux grands crus ont été sélectionnés: l’un colombien, l’autre éthiopien. Après torréfaction, broyage, ajout d’une touche de beurre de cacao, la masse obtenue sert à la fabrication de plusieurs délices. En dehors, des plaques, l’entreprise propose une pâte à tartiner et des bonbons. Ces articles sont en vente sur le site coffola.ch et chez des détaillants.