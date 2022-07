21 chamois malades ont été abattus dans le canton d'Obwald

La cécité du chamois a été détectée dès le mois de mars dans la région du Pilate (OW), rappelle la «Schweiz am Wochenende». Elle se transmet par contact ou par des insectes et peut toucher les moutons, les chèvres, les chamois et les bouquetins. Les animaux deviennent alors complètement aveugles et leur survie est compromise: ils ne sont ainsi plus capables de s’abreuver ni de se nourrir et peuvent faire des chutes.