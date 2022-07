Affaire Delphine Jubillar : «Cédric a ouvert le tiroir d’une tombe»

Le corps de l’infirmière aurait-il pu être dissimulé dans le cimetière de sa commune? Le témoignage troublant d’une de ses amies intrigue les enquêteurs.

Un an après son placement en détention provisoire pour le meurtre de son épouse Delphine, Cédric Jubillar continue de clamer son innocence. Alors que l’infirmière de 33 ans est introuvable depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les enquêteurs peinent à mettre la main sur une preuve irréfutable qui confirmerait la culpabilité de l’artisan-plaquiste. Après le témoignage glaçant d’un ex-codétenu du trentenaire, c’est au tour d’une amie de Delphine de faire des confidences troublantes.

Cécile* affirme avoir croisé Cédric Jubillar près du cimetière situé dans la commune où vivait le couple, en mars 2021. «Il a l’air de bien connaître les lieux. Il me montre les joints des tombes du cimetière, il me fait un cours sur les joints propres, sales…», raconte Cécile à «Libération». L’amie et voisine de l’infirmière disparue affirme que Cédric Jubillar lui a montré comment ouvrir une tombe. «Eh oui, je m’y connais malheureusement», lui aurait-il lancé. L’artisan-plaquiste aurait ensuite demandé à Cécile de l’aider à en ouvrir une.