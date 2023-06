plus de tabou: Cédric Grolet se confie sur sa greffe de cheveux

Son succès sur les réseaux sociaux – 7,6 millions d’abonnés sur Instagram et 5 millions sur TikTok –, Cédric Grolet l’attribue à sa greffe de cheveux. «Aujourd’hui je tourne des vidéos qui font des millions de vues sur les réseaux sociaux et je n’aurais pas pu le faire avant. J’avais les golfes et c’était un complexe chez moi. Sur les photos, je pouvais tricher, mais en vidéo ce n’était pas possible», déclare le chef pâtissier à «GQ», dans une interview sortie le 29 juin.

Aussi la barbe

«Je portais des casquettes pour éviter d’attirer l’attention et les commentaires négatifs, mais ça faisait office de cache-misère.» Le pâtissier de 38 ans saute le pas il y a 2 ans, après de longues recherches et plusieurs entretiens dans des cliniques, en France. «J’étais très stressé et j’avais un peu peur de le faire. Dans mon esprit ça restait quand même une opération qui touche le visage et le change . Je ne savais pas comment ça allait rendre.» Très content du résultat, il porte maintenant les cheveux mi-longs, en chignon ou avec un serre-tête et sans fiche que ceux-ci blanchissent. «J’ai tellement kiffé mes cheveux que j’ai fait une greffe de barbe il y a peu de temps, pour combler deux petits trous», avoue-t-il.

Plus un tabou

Depuis, le Français a laissé derrière ses complexes et cette intervention l’aide à être plus à l’aise dans sa communication. «Je me sens vraiment bien dans ma peau aujourd’hui grâce à ça et le jugement des autres je m’en fous.» Pourtant, il regrette encore le manque de compréhension et les jugements négatifs: «Il y a deux ans je n’aurais pas pu en parler comme ça, sincèrement. Je ne voulais donner aucune interview. J’étais déjà très médiatisé et on m’a jugé et critiqué après ma greffe. Je pense qu’en 2023 la greffe de cheveux ne devrait plus être un sujet tabou.»