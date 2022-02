TV : Cédric Klapisch dévoile le casting de sa série Amazon

Megan Northam et Aliocha Schneider seront les héros de «Salade grecque», série qui fait suite à «L’Auberge espagnole» et qui se déroule à Athènes.

Romain Duris (Xavier), Megan Northam (Mia), Aliocha Schneider (Tom) et Kelly Reilly (Wendy) Jérôme Plon

Après «L’Auberge Espagnole», «Les Poupées Russes» et «Casse-tête chinois», place à la «Salade grecque»! Cette série qui sera diffusée sur Prime Video suivra les aventures des enfants de Wendy et Xavier à Athènes. Tom et Mia seront respectivement incarnés à l’écran par Aliocha Schneider et Megan Northam, a annoncé Amazon ce mardi 1er février 2022.

Le premier, 28 ans, frère de Niels Schneider, est acteur et musicien. Il a déjà tourné dans plusieurs films et séries, notamment dans «Vampires», sur Netflix, avec Oulaya Amamra et Suzanne Clément. Megan Northam, nouvelle tête, sera, elle, à l’affiche de «Robuste», avec Déborah Lukumuena et Gérard Depardieu, qui sort le 2 mars 2022. La série verra également le grand retour des acteurs Romain Duris, Cécile de France, Kevin Bishop et Kelly Reilly qui reprendront les rôles cultes de Xavier, Isabelle, William et Wendy.

Ça raconte quoi, cette salade?

«Salade grecque» raconte l’histoire de Mia, jeune femme rebelle et insoumise de 19 ans qui cherche à tout prix à s’affranchir de ses parents, et de son frère Tom, 25 ans, qui a fait de brillantes études et dont sa famille attend beaucoup. À la mort de leur grand-père, leurs vies basculent lorsqu’ils héritent d’un immeuble à Athènes. Tom s’envole alors pour la capitale grecque pour gérer cet héritage et espère secrètement renouer avec sa sœur qui y fait ses études. Mia et Tom, dont les rapports ont toujours été conflictuels, vont finalement se retrouver à partager un appartement avec des personnes venant des quatre coins de l’Europe. Bien loin toutefois de l’expérience insouciante de leurs parents à Barcelone au début des années 2000…

En attendant l’arrivée de la série sur Prime Video, le long métrage «En corps» de Cédric Klapisch, avec Marion Barbeau, Pio Marmai, François Civil et la Genevoise Souheila Yacoub sortira sur les écrans romands le 30 mars 2022.