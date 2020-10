Parti Socialiste : Cédric Wermuth et Mattea Meyer élus à la coprésidence du PS

L’Argovien Cédric Wermuth et la Zurichoise Mattea Meyer veulent que le PS prenne un nouveau départ. Ils ont récolté 538 des 567 voix.

Mattea Meyer et Cédric Wermuth ont été élus samedi coprésidents du PS. KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Cédric Wermuth et Mattea Meyer ont été élus samedi à la coprésidence du PS. Ils succèdent à Christian Levrat.

Cédric Wermuth et Mattea Meyer ont récolté 538 voix. Martin Schwab, de la section de Nidau (BE), inconnu sur la scène politique, a récolté 23 suffrages. Il y a eu six bulletins blancs.

Le Parti socialiste a ainsi élu deux coprésidents trentenaires appartenant à l’aile gauche du parti. L’Argovien Cédric Wermuth et la Zurichoise Mattea Meyer veulent que le PS prenne un nouveau départ.

Avenir

«J’ai l’espoir qu’ensemble nous pourrons créer l’avenir que nous voulons tous pour ce monde», a déclaré Mattea Meyer après l’annonce du résultat. «Nous voulons que le PS soit le parti de l’avenir», a ajouté Cédric Wermuth.

Président de la Jeunesse socialiste de 2008 à 2011, Cédric Wermuth siège au Conseil national depuis 2011. Il a été facilement réélu au National en octobre 2019, mais il a raté son pari d’entrer au Conseil des Etats. Agé de 34 ans, il est domicilié à Baden (AG) et travaille à temps partiel pour une agence de communication. Il est père de deux filles âgées de deux et cinq ans.

Mattea Meyer, 32 ans, habite à Winterthour (ZH). Elle est entrée au Conseil national en 2015. Elle a été vice-présidente de la Jeunesse socialiste de 2009 à 2013 et siégé au Grand conseil zurichois de 2011 à 2015. Elle a une fille âgée de trois ans.

Aile gauche du parti

Les deux trentenaires appartiennent à l’aile gauche du parti. «Nous voulons que le PS redevienne le moteur derrière le changement sociétal. Pour cela, il faut un renouveau de la gauche!», écrivent-ils dans leur dossier de candidature.

S’agissant de savoir si le parti doit se positionner davantage au centre ou à gauche, ils estiment que «le PS est le parti pour toutes celles et tous ceux qui vivent de leur salaire ou de leur rente d’assurance sociale, donc 99% des gens». Les positions du parti «doivent avant tout convaincre et parler aux gens qui ne votent pas encore ou qui ne votent plus».

Cédric Wermuth et Mattea Meyer sont d’avis que la crise du coronavirus agit comme un révélateur des inégalités et des vulnérabilités de notre société. La solidarité, la coopération et des services publics forts et fiables nous permettent de traverser cette crise.

Sécurité sociale et service public

Et elle n’est pas terminée. Il existe un risque que les «petits» soient finalement laissés pour compte. Le PS doit donc se battre pour renforcer la sécurité sociale et économique de tous, développer le service public, s’attaquer «plus que jamais» à la crise climatique et étendre la coopération et la solidarité internationales.

Les deux coprésidents entendent se battre pour l’amélioration du pouvoir d’achat et pour une fiscalisation plus forte du capital, ont-ils déclaré samedi. Ils veulent que le PS soit le parti de la justice climatique. Les mesures en faveur du climat doivent être cofinancées par un impôt sur les fortunes des milliardaires. La place financière suisse doit devenir sociale et écologique.

Ils souhaitent que le PS soit «un endroit passionnant» avec davantage de débats d’idées avec des canaux de communication propres, surtout sur les réseaux sociaux. Ils veulent renforcer l’organisation du PS et développer les sections cantonales.

Le parti «le plus fort en ligne»

Cédric Wermuth et Mattea Meyer, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, veulent faire du PS «le meilleur organisateur de campagne de Suisse» et le parti «le plus fort en ligne». Ils souhaitent doter le PS d’une équipe professionnelle capable d’agir et réagir rapidement et qui maîtrise les campagnes en ligne.

Le PS doit aussi se renforcer en faisant appel aux sections et partis cantonaux. Le parti doit se préoccuper davantage des politiques cantonale et communale. Il faut aussi revaloriser la conférence de coordination au sein du parti et les projets innovants tels que la conférence des villes du PS.