Plainte «tirée par les cheveux»? – Cédric Wermuth risque une plainte pénale

On le sait: le Kremlin mise délibérément sur la désinformation lorsqu’il parle des agissements en Ukraine. Moscou qualifie ainsi l'invasion d’«opération militaire spéciale» et le président ukrainien de «néo-nazi». Cette situation a poussé le conseiller national Cédric Wermuth (PS/AG), quelques jours après le déclenchement de la guerre, à encourager les internautes à agir.

«En tant qu'individu, on se sent souvent impuissant face à l'horreur de la guerre», a ainsi écrit le co-président du PS sur Twitter, le 1er mars. «Mais on peut faire quelque chose. Par exemple, contribuer à saboter la désinformation du Kremlin. Cliquez sur le lien et regardez.» Le lien partagé via son compte du réseau social a renvoyé les internautes vers une attaque DDoS. Ces attaques visent à rendre un serveur, un service ou une infrastructure indisponible.