Coronavirus : Ceinture neuchâteloise hi-tech pour désengorger les hôpitaux

Le CSEM à Neuchâtel a développé, en collaboration avec une start-up tessinoise, une ceinture bourrée de capteurs qui permet de surveiller à distance les paramètres des malades. Un hôpital italien teste le système.

Face à la 2e vague de Covid-19, les soins intensifs de nombreux hôpitaux sont à nouveau sous pression et les risques de surcharge posent des problèmes critiques. Un projet, dirigé par la start-up tessinoise Vexatec en collaboration avec le Centre suisse de recherche et de développement (CSEM) à Neuchâtel et l’entreprise italienne EOS, vise à désengorger les hôpitaux et à soulager le personnel soignant.