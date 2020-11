Son renvoi a été retardé à plusieurs reprises: «Les autorités bloquent mon départ et je ne sais pas pourquoi», explique Raul Hernandez. Il a demandé de l'aide au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), mais sans succès. «Je n'ai même pas pu dire aurevoir à ma mère, aujourd'hui décédée».

Le Cubain n'attend qu'une chose: monter dans un avion et retourner dans son pays. Il a trouvé les correspondances aériennes nécessaires et s'est déjà organisé pour loger chez sa sœur à son retour. Il a toujours une famille là-bas, dont deux enfants. Raul Hernandez a même des projets pour «ouvrir sa boîte, peut-être un kiosque ou un snack-bar».

L'homme de 42 ans est déprimé par sa condition actuelle. «Je n'ai pas le droit de travailler et ne peux pas avoir mon propre domicile». Ne voulant pas vivre dans une centre d’asile, il dort chez des connaissances. Raul Hernandez explique qu’il doit «tourner» avec seulement 200 francs par mois. Pour pouvoir subvenir à ses besoins, il travaille donc au noir. «J’aide dans une ferme ou dans une champignonnière». Il gagne entre 10 et 12 francs de l’heure.

Le Cubain a honte de sa situation financière: «Je suis mal de ne même pas pouvoir payer à manger à mes enfants». Raul Hernandez en a quatre en Suisse, qui vivent avec son ex-petite amie et son ex-femme. Ceux-ci resteraient en Suisse. «Je préfère qu’ils viennent me rendre visite occasionnellement à Cuba plutôt que me voir ici comme ça».