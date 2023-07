Bella Hadid n'a plus bu d'alcool depuis près de 10 mois

Ce mercredi 26 juillet 2023, Bella Hadid a révélé sur Instagram qu’elle n’avait plus bu une goutte d’alcool depuis près de 10 mois. «Je suis très fière de tous ceux qui ont réussi à passer le mois de juillet sans alcool. Avec Kin (ndlr: une marque de boissons sans alcool qu’elle a cofondée ) et beaucoup d’amour de soi, cela fait presque 10 mois que je n’ai pas bu d’alcool!» a-t-elle écrit en légende d’une publication où elle fait la promotion de sa marque. «Je suis très fière de tous ceux qui découvrent leur sobriété. Ou de tous ceux qui ont le courage d’ouvrir leur esprit au mois de juillet sans alcool», a ajouté le mannequin américain de 26 ans.

Comme le rappelle «Entertainment Tonight», ce n’est pas la première fois que celle, qui de son propre aveu s’est trop laissé marcher dessus, évoque son lien problématique avec l’alcool. Dans une interview en janvier 2022 – première fois où elle tentait un mois sans alcool –, elle avait confié: « Mon corps ne supporte pas bien l’alcool. Et dans l’industrie de la mode, nous travaillons beaucoup. Nous avons donc l’impression de pouvoir jouer beaucoup le soir puis de nous réveiller et de recommencer. Et j’ai réalisé que ce n’était pas une vie durable pour moi». Elle avait aussi reconnu avoir pris «l’habitude de boire beaucoup à l’université». «Après une journée de cours, je devais me rendre à des castings, puis aller chercher mon matériel artistique et, en rentrant chez moi, je buvais une bouteille de vin et j’appelais ça une journée», avait-elle conclu.