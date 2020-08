Mondial du tango à Buenos Aires «Être champion virtuel, ce n’est pas crédible!»

Dans une ville toujours confinée, le Mondial du tango ne ressemblera pas aux précédentes éditions. Alors que les danses seront jugées via vidéos, les organisateurs se veulent enthousiastes. Ça grogne du côté des participants.

À cause des restrictions sanitaires, cette compétition qui a lieu chaque année au mois d’août va se limiter cette fois à des activités virtuelles et à un concours inédit où les jurés se baseront sur des vidéos envoyées par les participants.

L’événément a lieu alors que les «milongas», ces lieux traditionnels de danse du tango, sont moribondes après plus de cinq mois de fermeture. À Buenos Aires, les activités artistiques et les réunions sociales sont toujours interdites en raison de l’épidémie de Covid-19. Décrété le 20 mars, le confinement n’a été depuis que très partiellement assoupli.

«Avec la même vigueur»

Au cours de l’édition 2019, 500 couples avaient participé à la compétition et plus de 500’000 personnes avaient assisté à des spectacles, cours, récitals et dansé dans les «milongas» lors de ce qui est considéré par la mairie comme la «rencontre de tango la plus importante du monde».