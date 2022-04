Manif à Lausanne : «Cela ne va pas ressusciter Nzoy, on le sait très bien»



Près de 500 personnes se sont regroupées cet après-midi à Lausanne à la mémoire du Zurichois tué à la gare de Morges en 2021. La majorité des présents a également voulu manifester contre les violences policières.

«Tout le monde déteste la police…»

Les différents discours du jour se sont tenus en français et en anglais afin de donner une teneur nationale au rendez-vous. Tous ont fustigé la police, l’appareil judiciaire et les médias qui défendent la thèse de la légitime défense.

«On veut que cela s’arrête!»

«Quatre individus de couleur sont décédés dans le canton de Vaud entre 2016 et 2021», rappellent les organisateurs de la manifestation. Trois de ces affaires sont en cours d’instruction, dont celle de Morges. Pour le drame de Bex en 2016, le policier a été blanchi. La famille du défunt a fait appel devant le Tribunal cantonal. «Certitude: on veut que cela s’arrête. Plus jamais ça!» lâche Romain Puidoux, l’un des coordinateurs de la journée. Même si «cela ne va pas ressusciter Nzoy, on le sait bien».