Intempéries en Suisse : Cela recommence ce soir, avec jusqu’à 70 litres de pluie par m2

Ce samedi soir et dans la nuit, des précipitations importantes menacent de nouveau la Suisse. D'ici à dimanche soir, entre 20 et 70 litres de pluie par mètre carré pourraient s'accumuler.

Ce samedi soir et dans la nuit de dimanche, des précipitations importantes menacent de nouveau notre pays. Comme l'écrit Meteonews, une grande partie de la Suisse sera touchée. De l'Oberland bernois en passant par la Suisse centrale et le Glarnerland jusqu'à l'Alpstein ainsi que dans le nord et le centre des Grisons, on peut s'attendre à des précipitations de 30 à 60 mm. Le niveau d'avertissement 3 s'applique donc à ces zones.

Sur le versant sud des Alpes, ainsi qu'en Haute-Engadine et dans le Münstertal, 50 à 70 mm de pluie sont attendus; dans l'est et le sud du Tessin et les vallées sud des Grisons de Misox, Bergell et Puschlav, le risque est même de 80 à 120 mm .

D'ici à dimanche soir, entre 20 et 70 litres de pluie par mètre carré pourraient s'accumuler. Il y a une menace de glissements de terrain et de montée des eaux. À l'exception de l'ouest du Tessin - où des limites d'avertissement plus élevées s'appliquent - le niveau 3 est appliqué pour les zones mentionnées.