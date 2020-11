Coronavirus : «Nous allons pour le moment dans la bonne direction»

La responsable de l’Office fédéral de la santé publique s’est exprimée dans la presse dominicale. La Suisse romande voit ses chiffres diminuer plus vite que la Suisse alémanique.

«Peu importe à quel point on se prépare, à la fin on n’est pas prêt à tout», explique la responsable. Elle appelle la population à se faire tester. Sa crainte est qu’une partie des Suisses soit fatiguée de faire des tests et «attende trop longtemps, en espérant que ce n’est pas le coronavirus et que cela passera». Concernant la vaccination contre le Covid-19, elle n’exclut pas de la rendre obligatoire. La loi sur les épidémies prévoit que certaines fonctions ne peuvent être exercées que par des personnes vaccinées, souligne-t-elle.