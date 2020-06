Sortie ciné

Célèbre actrice militante mise sur écoute par le FBI

Kristen Stewart prend les traits de Jean Seberg dans un thriller plutôt bien ficelé, inspiré de la vraie vie de l’icône de la Nouvelle Vague.

De «Sainte Jeanne» et «Bonjour tristesse» (Otto Preminger) à «À bout de souffle» (Jean-Luc Godard), Jean Seberg s’est vite hissée comme figure majeure du 7e art. Mais Benedict Andrews n’a pas choisi de mettre en scène cet aspect dans «Jean Seberg – Against All Enemies». Le réalisateur australien s’est concentré sur une vraie affaire d’espionnage, semblable à une fiction tant elle est dingue.

Années 1960. En descendant de son avion à Los Angeles, l’icône de la Nouvelle Vague française (incarnée par une Kristen Stewart fort inspirée) lève le poing aux côtés d’un groupe d’Afro-Américains. Elle est l’une des premières actrices à s’engager politiquement, utilisant sa célébrité et son argent pour défendre les droits civiques. En l’absence de son mari Romain Gary (Yvan Attal), elle fréquente l’activiste Hakim Jamal (Anthony Mackie), cousin de Malcolm X. Le FBI la repère et la met sur écoute.

Se détachant du biopic Wikipédia standard, le parti pris par Benedict Andrews fait mouche. Féminisme, désinformation et paranoïa y sont habilement abordés et la trame, quoique parfois lisse, reste efficace. Cependant, lorsqu’on évoque une actrice avec une telle carrière, l’aspect cinéma et plateaux manque furieusement. D’autant plus que le film s’ouvre sur l’accident durant le tournage de «Sainte Jeanne», où Jean Seberg manqua de peu d’être brûlée...