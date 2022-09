Concours : Célèbre le Disney+ Day et gagne un voyage exceptionnel !

Toi et la personne qui t'accompagne avez le choix entre un voyage Pixar ou Marvel, avec les trajets offerts, les nuits d'hôtel et diverses expériences uniques dont vous pourrez profiter. Un rêve Disney qui devient réalité !

Chris Hemsworth as Thor in Marvel Studios' THOR: LOVE AND THUNDER. Photo by Jasin Boland. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

Qu'est-ce que le Disney+ Day ?

Le Disney+ Day est une journée de célébration annuelle qui a lieu depuis 2021. Au cours de cette journée, la communauté mondiale de Disney+ célèbre le contenu des principales marques du service de streaming et profite de promotions et d’offres spéciales pour les abonnés et les fans. Cette année, le Disney+ Day aura lieu le jeudi 8 septembre 2022 et se poursuivra par la D23 Expo : l'événement ultime pour les fans, présenté par Visa à Anaheim, en Californie.

Les abonnés seront surpris par une série de nouveaux contenus des marques cultes Disney/Pixar/Marvel/Star Wars/National Geographic ainsi que Star, comme par exemple "Thor : Love and Thunder", "Obi-Wan Kenobi : Le retour d'un Jedi", "Pinocchio" et bien d'autres.

Dans le cadre de la célébration du Disney+ Day, les visiteurs bénéficient ce jour-là d'un accès exclusif à une multitude de possibilités de photos et de personnages dans les parcs Disney. Les abonnés Disney+ ont la possibilité d'accéder aux parcs thématiques Disney 30 minutes avant l'ouverture.

En plus de ces offres exceptionnelles, tu peux gagner un voyage unique à l'occasion du Disney+ Day. Tu as le choix de partir en Norvège avec la personne de ton choix et de te plonger dans la vie de Thor pour célébrer le nouveau film de Marvel Cinematic Universe, "Thor : Love and Thunder", qui s'inspire de ce voyage. Vous vous envolerez pour la ville arctique de Tromso et passerez trois nuits dans un hébergement de luxe. Vous ferez un tour en bateau dans les mers arctiques et profiterez à bord d'une expérience de bien-être nordique ultime. Pour les trois nuits suivantes, vous partirez pour un voyage à travers les mythes et légendes nordiques sur les îles isolées et escarpées des Lofoten, où vous serez hébergés dans un lodge de luxe. Vous y ferez une visite privée du musée viking immersif, un tour des aurores boréales et, à votre retour à Tromso, vous aurez la possibilité d'assister à un dîner avec vue sur Tromso, où vous pourrez ensuite vous rendre dans un bar rock des années 80.

Le deuxième voyage t'emmène dans l'espace et le monde des technologies. Plonge-toi dans l’univers de Buzz l’Éclair de Disney et Pixar. Toi et ton accompagnateur vous envolerez pour Londres afin de profiter d'une expérience circulaire unique. À votre arrivée, vous serez hébergés pour trois nuits dans l'un des meilleurs hôtels high-tech de Londres, où vous serez pris en charge par un concierge numérique. Préparez-vous à ressentir l'apesanteur en pratiquant le skydiving intérieur et, plus tard, en vous rendant dans l'une des plus grandes salles de trampoline de Londres. Vous pourrez ensuite prendre place pour un thé de science-fiction passionnant. Pour les deux nuits suivantes, vous serez logés dans une capsule géodôme avec vue sur le ciel étoilé. En compagnie d'un scientifique spécialiste des fusées, vous passerez quelques heures au UK Experiential Space Store, à discuter avec un véritable astronaute, à faire une marche dans l'espace et à plonger dans une grotte sur Mars. Vous préparerez ensemble un repas d'astronaute et construisez votre propre télescope que vous pourrez ramener chez vous.