Celeste Barber est déçue de l’annulation par Netflix de Wellmania

«Salut les amis. Je voulais juste vous faire savoir que «Wellmania» n’aura pas d’autre saison. Avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, qui s’en soucie? Visiblement, beaucoup d’entre vous s’en soucient. Vous avez été nombreux à me demander des nouvelles de la série. Alors, voilà, nous avons appris hier (ndlr: le 30 octobre 2023) qu’elle ne serait pas renouvelée. Netflix a dit que c’était une question d’audience», a expliqué Celeste Barber dans une vidéo postée sur Instagram. L’actrice et célèbre instagrameuse parodique, qui compte plus de 9,6 millions d’abonnés, n’a pas caché sa tristesse. «Je suis déçue de ne plus pouvoir explorer cet excellent personnage de Liv. Plusieurs d’entre vous m’ont dit: «Je me suis reconnu en elle et je voudrais la voir davantage, mais cette industrie, c’est de la connerie», a-t-elle déploré en invitant les gens à regarder désormais «Friends», tout en précisant «mais ailleurs que sur Netflix».