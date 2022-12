Céline Amaudruz tétanisée après son attaque à la chantilly

Revendications et menaces

Sur son site internet, le groupe d’extrême gauche Renversé a revendiqué l’attaque, indiquant que l’UDC n’était pas la bienvenue à l’Université. «Nous avons tenté d’entrer dans la salle afin de distribuer des flyers, répandre quelques mauvaises odeurs et surtout bien faire comprendre que Genève reste antifasciste.» Si leur opération n’a pas fonctionné comme prévu, selon eux, ils annoncent ne pas en rester là. «La prochaine fois, ça ne se passera pas de la même manière. On sera plus nombreux, plus organisés, plus déterminés et plus prêts à en découdre !», peut-on lire dans un communiqué. Pour Céline Amaudruz c’en est trop. Elle prévoit de compléter sa plainte, notamment pour menace.