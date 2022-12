Céline Amaudruz attaquée à la tarte lors d’un débat à Genève

Genève : Céline Amaudruz attaquée à la tarte lors d’un débat

La présidente de l’UDC Genève et conseillère nationale a été prise pour cible lors d’un événement organisé à l’Université.

Un nouvel événement organisé à l’Université de Genève (Unige) a été pris d’assaut par un groupe d’inconnus. Après deux conférences interrompues par des militants, en avril et en mai dernier, cette fois, c’est une joute oratoire qui a été ciblée. Mercredi, alors que la présidente de l’UDC genevoise Céline Amaudruz était invitée par le Club de Débat de l’alma mater, des individus masqués et encapuchonnés se sont introduits dans la salle et ont tenté de l'entarter.