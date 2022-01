Musique : Céline Dion annule la fin de sa tournée nord-américaine pour raison de santé

La chanteuse souffre de «spasmes musculaires graves et persistants» l’empêchant de se produire sur scène.

«Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau», a souligné la diva.

La superstar québécoise Céline Dion a annoncé samedi l’annulation de la partie nord-américaine de sa tournée Courage, à cause de problèmes de santé persistants.

«J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente», a regretté la vedette sur Twitter.

«Spasmes musculaires graves»

La chanteuse, dont des spectacles avaient dû être reportés raison de la pandémie, avait déjà annulé des représentations prévues à Las Vegas entre novembre 2021 et février 2022. Elle devait reprendre sa tournée le 9 mars à Denver et se produire dans une quinzaine de villes américaines et canadiennes jusqu’au 22 avril.