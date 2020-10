Et Céline Dion… n’en tiendra pas le rôle principal! Mais avouez qu’avec un catalogue de chansons dont la majorité comportent les mots «Love» et «Angel», pas étonnant que, selon Deadline , «sa musique donne le courage aux deux nouveaux amoureux de saisir la chance d’aimer à nouveau».

La chanteuse apparaîtra-t-elle en chair et en os dans «Text for You», ne serait-ce que dans un rôle secondaire? Rien n’est moins sûr. Ce qui est certain, c’est que le couple principal sera interprété par Priyanka Chopra Jonas (mannequin indien qui fut Miss Monde en 2000, vedette de la série américaine «Quantico» et attendue dans «Matrix 4») et Sam Heughan (le Jamie Fraser de la série «Outlander»). Iront-ils jusqu’à pousser une petite chansonnette en duo en l’honneur de la chanteuse? Et la bande originale du film nous réserve-t-elle un ou des inédits? Réponse… quand le Covid-19 le permettra!