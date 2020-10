Casquette, trench , jean… jusque - là tout va bien. Et puis , on regarde les pieds et … S tupeur! Les mannequins portent des ballerines. Dans son défilé printemps-été 2021 présenté lundi à Monaco , Hedi Slimane, directeur artistique de Celine, annonce le grand retour de cette chaussure qui, au même titre que la Ugg, ne fait pas l’unanimité. Pour rappel, en 2016, une pétition pour créer la J ournée internationale contre la ballerine avait été signée par 30 ’ 000 personne s en France .

Celine, qui défile traditionnellement durant la Fashion Week de Paris, a décidé cette saison de montrer sa collection hors calendrier. Une quarantaine de mannequins a é volué autour du s tade Louis - II. Le show a eu lieu en plein air et à la lumière du soleil. Ç a change du catwalk sombre des saisons précédentes. Du coup, les looks semblaient plus sympathiques.

