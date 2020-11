Royaume-Uni : Celle qui avait annoncé la conquête de l’Everest n’est plus

La journaliste Jan Morris, femme transgenre connue pour avoir annoncé la conquête de l’Everest, est décédée vendredi à l’âge de 94 ans.

«Ce matin à 11H40, l’autrice et voyageuse Jan Morris a commencé son plus grand voyage. Elle laisse derrière elle sur la rive sa compagne de toujours, Elizabeth», a indiqué son fils Thomas dans un communiqué, cité par la BBC.

Message codé

Ainsi le 31 mai 1953, Morris envoyait un message en apparence anodin: «Mauvaises conditions neigeuses, en conséquence l’expédition a abandonné le camp avancé le 29 et attend améliorations si tout va bien». Pour les initiés, le message prenait un tout autre sens: «Everest vaincu le 29 mai par Hillary et Tenzing».

Pionnière

Plusieurs années après son scoop, Jan Morris avait abandonné le journalisme pour se consacrer à la littérature. Elle a écrit plus d’une quarantaine de livres et en 1985, son roman «Last letters from Hav» faisait partie des finalistes pour le Booker prize, prestigieux prix littéraire britannique.