Messagerie : Cellebrite prétend pouvoir pirater l’app sécurisée Signal

La firme israélienne a annoncé être désormais capable d’extraire les conversations de cette messagerie sécurisée, mais les experts tempèrent fortement l’exploit.

«Les criminels utilisent cette application pour communiquer, envoyer des pièces jointes et conclure des accords illégaux qu’ils veulent garder discrets et hors de vue des forces de l’ordre», explique Cellebrite dans son communiqué. La firme ajoute travailler «sans relâche pour permettre aux enquêteurs des secteurs public et privé de trouver de nouvelles façons d’accélérer la justice, de protéger les communautés et de sauver des vies».