People : «Celles qui essayent de me descendre sont des femmes»

Cardi B répond avec virulence aux détracteurs qui modifient son image sur Photoshop afin de lui faire du mal.

Cardi B n’en peut plus de voir son image dégradée par des trolls. Certains ont en effet pris l’habitude d’utiliser Photoshop pour enlaidir l’Américaine sur de nombreuses publications. Elle aimerait bien que cela cesse.



Très remontée, l’interprète de «Bodak Yellow» leur a dit sa façon de penser. «Les gens essayent de photoshopper mon visage et mon corps pour ensuite le publier sur leurs plateformes dans le but qu’on me descende et que je me sente mal», a-t-elle écrit en légende d’une photo sur les réseaux sociaux. Un message qu’elle a depuis effacé.

«Le fait est que cette photo de paparazzi date de plusieurs mois. C’est pour cela que je prie chaque jour. Dieu me bénit trois fois plus que ces gens, parce qu’ils ont essayé de tout faire pour me rabaisser, en créant des rumeurs sur moi et maintenant en me photoshoppant pour que l’image devienne virale alors qu’elle date de plusieurs mois», a ajouté l’Américaine de 27 ans.



Pour prouver ses dires, la chanteuse souligne d’ailleurs qu’elle ne porte jamais d’anneau dans le nez, contrairement à ce que montre le cliché. «Quand est-ce que j’ai eu un anneau dans le nez pour la dernière fois? Et pourquoi me faire ressembler à un jeune du Moyen-Orient? Essayer de me descendre ça ne va vous rapporter qu’un tout petit peu de plaisir, vous faire rire pendant un jour ou deux. Mais on vous rappellera encore et encore que peu importe ce que vous tentez, je suis toujours au top! Et la triste vérité c’est que les gens qui colportent ces rumeurs et essayent de me descendre sur mes looks sont DES FEMMES!» a ajouté Cardi B.