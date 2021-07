football - Celui qui élimine la France gagne l’Euro

En effet, quand les Bleus sortent de la phase de groupes d’un Euro leur tombeur a toujours été sacré. Jugez plutôt. Sacrés en 2000, les Français chutent quatre ans plus tard en quarts de finale face à la Grèce (1-0). Charisteas était passé par là. Il repassera un dernier bonjour à l’Europe en marquant l’unique but de la finale face au Portugal. Et les Hellènes de créer la sensation.