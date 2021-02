Elisabeth Chambers, qui a divorcé d’Armie Hammer en juillet 2020, a brisé le silence dans lequel elle s’était murée depuis le début des révélations faites sur son ex-mari. Le 2 février, la mère de ses deux enfants, s’est fendue d’un long post Instagram pour donner sa version des faits: «Je suis choquée, navrée et dévastée. Je ne savais pas à quel point j’en savais peu. Je soutiens toute victime d'agression ou de maltraitance et j'exhorte toute personne ayant subi cette douleur à demander l'aide dont elle a besoin pour guérir», a-t-elle écrit. Sans commenter directement les faits reprochés à son mari, celle-ci précise que «mon seul objectif et mon attention continueront d'être sur nos enfants, sur mon travail et sur la guérison après cette période extrêmement difficile. Merci d'avance pour votre gentillesse, votre respect et votre considération.»