Vaud: Bientôt fini les 60 km/h entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet

Les vélos et les bus circuleront sur la même piste. Canton de Vaud © Marc-André Marmillod

Les travaux nécessitent encore quelques finitions avant d’être terminés cet été, mais la chaussée entièrement rénovée entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet a été rendue au trafic. Après quatre ans de travaux, le réaménagement de ce tronçon «permet aujourd’hui à l’ensemble des usagères et usagers de se partager l’espace de manière cohérente et équilibrée», écrivent ce jeudi les communes de Lausanne et d’Épalinges.

Les accès aux quartiers riverains sont également améliorés après la création de giratoires. Partenaires du projet, le Canton de Vaud, la commune d’Épalinges et la Ville de Lausanne disent se réjouir «de l’aboutissement de cet ambitieux projet, pour lequel 31,7 millions de francs ont été investis». Les bus, les vélos et les piétons auront notamment plus d’espace, six arrêts de bus ont été modernisés et des parois antibruit installées.

La vitesse avait été abaissée à 60 km/h durant les travaux depuis début 2020. Les autorités vaudoises nous ont précisé que la limite allait à nouveau passer à 80 km/h sur ce tronçon «une fois que les travaux se terminent. Toutefois, une procédure sera engagée pour demander que le tronçon entre le giratoire de l’EHL (École hôtelière) et les Croisettes soit abaissé à 70 km/h afin d’améliorer la sécurité et de limiter les nuisances sonores.» Environ 27’000 véhicules circulent chaque jour sur les 4 kilomètres entre le carrefour des Croisettes et le Chalet-à-Gobet.