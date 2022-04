Guerre en Ukraine : Cent acteurs culturels prient le Conseil fédéral d’agir «enfin»

Plus de 100 artistes, écrivains et cinéastes ont lancé un appel au gouvernement pour qu’il agisse «résolument contre le financement de la guerre en Ukraine depuis la Suisse».

Les acteurs culturels du pays appellent Berne à agir contre le financement de la guerre en Ukraine depuis la Suisse. AFP

Le monde de la culture ne veut plus se taire face à la guerre en Ukraine. Plus de 100 artistes, écrivains et cinéastes ont adressé une lettre ouverte au Conseil fédéral sous le titre «Au nom de l’humanité, agissez enfin!» Ils appellent le gouvernement à «agir résolument contre le financement de la guerre en Ukraine depuis la Suisse».

«La situation est dramatique», souligne l’écrivain alémanique Jonas Lüscher. «Une nation, une démocratie de surcroît, est en train d’être détruite, des millions de gens doivent quitter leur pays», explique-t-il dans les journaux de CH Media. L’acteur et éditeur Patrick Frey critique, lui, la réaction de la Suisse officielle à la guerre et l’estime «totalement insuffisante». Selon lui, Berne veut «une fois de plus attendre et gagner du temps».

Des acteurs culturels de renom

L’appel a été signé par des écrivains de renom comme Adolf Muschg, Lukas Bärfuss, Monique Schwitter, Pedro Lenz et Klaus Merz. Mais aussi des cinéastes et réalisateurs comme le Genevois Nicolas Wadimoff, Xavier Koller et Barbara Miller. Et des artistes de cabaret et des satiristes comme Emil Steinberger ou Viktor Giaccobo participent également au mouvement, tout comme le photojournaliste Niels Ackermann, basé à Genève.

La lettre ouverte a été lancée par le cinéaste Samir sur Twitter. «Le temps de détourner le regard est révolu - Agissez enfin!» indique l’appel publié lundi sur le réseau social. Le texte a été écrit par l’écrivain Lüscher et corrigé et envoyé par l’homme de presse et ancien directeur de la SSR Roger de Weck.

Trois exigences

Les signataires formulent trois exigences. D’abord, le Conseil fédéral doit mettre en place une task force chargée de découvrir les structures complexes de la fortune des oligarques russes en Suisse. «Une simple obligation de déclaration ne suffit pas», précise le texte. Ensuite, «le commerce de matières premières russes ne doit plus continuer à transiter par la Suisse sans entraves et remplir le trésor de guerre de Poutine». Enfin, Berne doit se libérer le plus rapidement possible de sa dépendance au gaz et au pétrole russes.

Les acteurs culturels reconnaissent toutefois l’action de la Suisse jusqu’ici. «Elle a fourni une aide humanitaire rapide et généreuse», soulignent-ils en approuvant également les sanctions économiques prises. Mais le Conseil fédéral doit maintenant agir de manière décisive et veiller à ce que la Suisse assèche avec toute la force nécessaire les réseaux de financement du régime de Poutine».

La Suisse veut une enquête internationale sur Boutcha Berne a réagi, dans la nuit de dimanche à lundi, après la découverte de nombreux corps de civils dans la ville de Boutcha, près de Kiev, après le retrait des troupes de Moscou. Une découverte qui a déclenché l’indignation en Europe et aux États-Unis. «Les informations en provenance de Boutcha laissent craindre de graves violations du droit international humanitaire. Ces événements, ainsi que toutes les autres violations massives du droit international humanitaire, nécessitent d’urgence une enquête internationale indépendante», écrit le Département fédéral des affaires étrangères dans une prise de position sur Twitter. «La Suisse soutient les enquêtes de la Cour pénale internationale et d’autres institutions sur les violations du droit international en Ukraine et appelle toutes les parties à respecter strictement le droit international humanitaire et à protéger la population civile», écrit-il encore.