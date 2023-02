Cirque : Cent ans après, Knie ne se déplacera plus avec le train

Évolution du mode de déplacement

Désormais, le déménagement de ville en ville se fera par la route. C’est la conséquence d’une évolution qui se dessinait déjà depuis longtemps tant pour le cirque que pour les CFF estime Hans Roth, journaliste, auteur d’ouvrages spécialisés et ancien mécanicien de train. Depuis longtemps, le Cirque Knie ne transporte plus qu’une partie de son matériel par le train. Il s’agissait de remorques d’habitation et de bureaux, de guichets, de toilettes et autres. Au lieu de deux convois, il n’y en avait plus qu’un seul, mais toujours d’une longueur imposante de 500 mètres et d’un poids d’environ 900 tonnes. Le transport d’animaux par train avait déjà été arrêté au milieu des années 2000. «Les wagons étaient très vieux et la protection des animaux posait de plus en plus de questions», explique Hans Roth.