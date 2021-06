Massacre d’Afro-Américains : Cent ans après, Tulsa attend Biden et espère des réparations

Le président américain doit participer mardi aux commémorations du centenaire d’un des pires épisodes de violence raciste de l’histoire des États-Unis.

Le 31 mai 1921, des hommes noirs venus défendre un jeune Afro-Américain arrêté et accusé d’avoir agressé une femme blanche s’étaient trouvés face à des centaines de manifestants blancs en colère devant le tribunal de Tulsa. Dans une ambiance tendue, des coups de feu avaient été tirés, et les Afro-Américains avaient fui vers leur quartier de Greenwood. Le lendemain, à l’aube, des Blancs avaient pillé et brûlé commerces et maisons de ce qui était alors surnommé «Black Wall Street», exemple de réussite économique.