Trois pannes et une solution

En début d’année, trois pannes de réseau avaient affecté Swisscom (le 17 janvier, les 11 et 19 février). Le 118 avait été touché et avait subi des indisponibilités de quelques heures. Les deux premières pannes avaient en revanche épargné le 117 et le 144. Tous deux disposent depuis du «système d’acheminement dynamique d’appels», ce que le médecin responsable du 144, Robert Larribau, nomme un «sas de débordement». Le 144 en a deux, une deuxième ligne débouchant sur six téléphonistes, et une troisième ligne en atteignant douze, en plus des onze de base. La police, pour sa part, dispose de 30 lignes entrantes pour le 112/117. Au-delà de 30 appels simultanés, le système d’acheminement dynamique se met en marche, les redirigeant sur d’autres cibles, des lignes de secours par exemple. «Nous pouvons aussi mettre en place un message d’annonce en plus pour aviser que telle ou telle situation est connue, explique Alexandre Brahier, porte-parole. Nous le faisons par exemple lors du test annuel des sirènes afin d’éviter les appels à ce sujet.»