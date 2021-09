Carouge (GE) - Cent graffeurs donnent de la couleur à une cité en fin de vie

«On est venus après avoir vu un Transformer sur un mur, ce n’est pas comme un tag sauvage», explique un couple, voisin de la Cité Léopard. Samedi et dimanche, les murs gris ont pris de la couleur, grâce à plus de 100 graffeurs, venus de Suisse, mais aussi de France, d’Italie ou d’Allemagne, à l’occasion du festival Pump Up The Jam. À leur disposition: plus de 4000 m2 de façades sur des bâtiments datant des années 1950.