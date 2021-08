Valais : Cent jeunes Martignerains recevront 250 francs pour se faire vacciner

La Fondation Annette et Léonard Giannada à Martigny donnera de l’argent à 100 personnes âgées de 15 à 20 ans, à la condition qu’elles soient complètement vaccinées d’ici au 31 octobre.

«Le but n’est pas de récompenser, c’est d’encourager», clame Léonard Gianadda, au micro de Canal 9. Le mécène valaisan a décidé de donner 250 francs à 100 jeunes Martignerains, âgés de 15 à 20 ans, qui se seront fait totalement vacciner d’ici au 31 octobre. «Il y aura un tirage au sort officiel, devant notaire… pour autant que nous ayons plus de 100 participants», précise-t-il. Pour participer, ceux qui le souhaitent devront transmettre à la Fondation Annette et Léonard Gianadda une copie de leur certificat de vaccination, par courrier postal ou par mail.

Le mécène n’y voit pas de problème du point de vue des données personnelles et médicales: «Moi, je n’ai pas de soucis. Mais ceux qui en ont n’auront qu’à pas participer. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde et à son père. Il y a ceux qui diront que c’est bien et d’autres pas bien. C’est leur problème.» Pour ce qui est des autorités cantonales, elles ne se mouillent pas. «C’est une initiative privée et nous n’avons pas de remarque à faire. Nous, on essaye plutôt d’informer et faire en sorte que les jeunes se vaccinent pour se protéger et pour protéger les autres», rétorque le conseiller d’État Mathias Reynard.