Coronavirus

Cent nouveaux cas de Covid-19 en Suisse en un jour

Au total, 3537 personnes ont été hospitalisées en lien avec le coronavirus. La Suisse compte 1380 décès depuis le début de la pandémie.

Environ 256'500 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, dont 13% étaient positifs. Les cantons de Genève, du Tessin, de Vaud, de Bâle-Ville et du Valais sont les plus touchés.

Au total, 3537 personnes ont été hospitalisées en lien avec le coronavirus. Treize pour cent n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. Parmi les personnes hospitalisées, les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés étaient la fièvre (66%), la toux (63%) et les problèmes respiratoires (40%). De plus, 45% avaient une pneumonie.