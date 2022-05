Berne : Cent personnes tirées au sort pour une alimentation durable

Des citoyens seront choisis pour montrer comment l’alimentation peut être améliorée. Un parlement citoyen reçoit des fonds à cet effet et suscite des critiques.

D’ici 2030, tous les habitants de la Suisse devraient pouvoir bénéficier d’une alimentation saine, durable, respectueuse des animaux et produite de manière équitable. Mais à quoi ressemblera une politique alimentaire pouvant atteindre cet objectif? Dès la mi-juin, un parlement de l’alimentation (Agriculture du futur) va se pencher sur la question. Cent personnes seront tirées au sort. Ils doivent permettre d’élaborer, d’ici à novembre, des «recommandations» pour le monde politique et l’administration rapporte le «Tages-Anzeiger.»

Utilité mise en cause

Or le poids de ce parlement de l’alimentation reste à déterminer. Les promoteurs de ce dernier ne souhaitent pas que des «recommandations». Dominik Waser, de l’association Agriculture du futur, attend que le monde politique et l’administration mettent ensuite en œuvre les recommandations de manière conséquente. Pour le président de la Commission de l’économie et des redevances du National, Leo Müller (Centre/LU), «cela irait beaucoup trop loin». Selon lui, il existe suffisamment d’instruments pour transmettre des revendications au niveau politique.