Canton de Lucerne : Centaines de kilos d’explosifs transportés illégalement sur l’A2

La police a découvert 700 kilos d’explosifs dans une voiture et sa remorque sur l’A2 près de Knutwil (LU). Quatre Suisses âgés de 42 à 61 ans ont été inculpés de diverses violations de la loi sur les explosifs.

Le transport a été découvert le 20 janvier dernier, a indiqué mardi la police lucernoise. Dans la voiture et la remorque, en plus des 700 kilos d’explosifs, les policiers ont aussi trouvé 120 kilos de déchets d’explosifs et de détonateurs.