Centaines de paquets captés en usurpant des identités

Recevoir une facture pour une commande jamais passée et encore moins reçue. C’est la mésaventure arrivée entre fin 2018 et septembre 2019 à des dizaines de personnes, dont une vingtaine ont porté plainte, tout comme Nespresso, principal fournisseur des commandes faites à leur insu.

Trois individus, qui étaient en quelque sorte les petites mains dans cette affaire, ont été jugés au bout du lac pour recel. Le principal prévenu, âgé de 31 ans, a admis avoir réceptionné et stocké, contre rémunération, entre 500 et 700 colis, pour la plupart des commandes de café ou de chocolat de 200 francs environ. Il a dit avoir été «forcé de le faire» pour subvenir aux besoins de sa famille. Selon le Parquet, l’accusé agissait pour le compte d’un commanditaire, le patron d’un commerce situé au Maroc, à l’origine des commandes frauduleuses. Ce dernier l’avait contacté via Facebook.