Genève Aéroport: Centaines de passagers en rade en raison de colis suspects

Deux bagages sans surveillance ont provoqué le chaos à l’aéroport de Genève, mercredi. À 16h, puis à 16h30, des alertes pour des valises abandonnées à chaque extrémité du hall des départs ont contraint à évacuer par sécurité tout le secteur, mais aussi l’esplanade extérieure, a précisé Ignace Jeannerat, porte-parole de Cointrin. A 17h50, le périmètre des enregistrements restait encore clos. Le doute a été levé sur le premier bagage suspect, selon Alexandre Brahier, du service de presse de la police cantonale. Les opérations sont toujours en cours concernant le second bagage.

Consulter pour les éventuels retards

Ces deux incidents ont lieu à l’approche d’un des traditionnels pics d’affluence de la journée, en période de vacances estivales qui plus est. «Des centaines de passagers n’ont donc pas pu s’enregistrer», a déploré Genève Aéroport. Des retards ou des annulations de vols sont possibles. Cointrin incite les voyageurs à consulter le site et l’application de l’aéroport, pour plus de renseignements.