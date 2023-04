Russie: Centaines de personnes aux obsèques d’un blogueur tué

Plusieurs centaines de personnes, dont le chef du groupe paramilitaire Wagner, se sont rassemblées samedi à Moscou pour les funérailles d’un célèbre blogueur militaire soutenant l’attaque en Ukraine et récemment tué dans un attentat à la bombe .

Attentat à la bombe

Moscou a accusé Kiev et des «agents» de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny d’être impliqués dans cet assassinat. L’Ukraine a, de son côté, affirmé qu’il s’agissait d’un règlement de comptes interne aux milieux soutenant l’offensive en Russie. «Vladlen Tatarskiï restera avec nous, sa voix continuera de résonner», a déclaré samedi Evguéni Prigojine, depuis le cimetière, cité par l’agence de presse russe Ria Novosti.

Blogueurs militaires

Maxime Fomine était l’un des blogueurs militaires pro-Kremlin les plus connus avec plus de 500’000 abonnés sur Telegram. L’influence de ces militants qui publient des reportages avec l’armée russe en Ukraine et partagent leurs analyses a fortement augmenté depuis le début de l’offensive en février 2022.