Cisjordanie : Centaines de soldats israéliens dans une vaste opération à Jénine 

Une opération israélienne de grande envergure dans laquelle dix Palestiniens ont été tués se poursuit mardi dans la ville et le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, mobilisant des centaines de soldats. Cette opération, la plus importante de l’armée israélienne en Cisjordanie depuis plusieurs années, s’est prolongée dans la nuit de lundi à mardi.

L’armée israélienne a indiqué avoir notamment «neutralisé» un puits souterrain utilisé pour stocker des explosifs à Jénine. «De plus, les soldats ont localisé et démantelé deux salles opérationnelles appartenant à des organisations terroristes de la zone», a-t-elle affirmé dans un communiqué mardi.

Vague de violences

La ville de Jénine et le camp de réfugiés adjacent, bastion de groupes armés palestiniens, ont été visés à plusieurs reprises par des opérations israéliennes. Le nord de la Cisjordanie occupée a connu une récente vague d’attaques contre des Israéliens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs. Selon un nouveau bilan du ministère palestinien de la Santé, dix Palestiniens ont été tués et 100 blessés, dont 20 sont dans un état grave.

«Nos forces sont entrées dans le nid de terroristes à Jénine (...), elles sont en train de détruire des centres de commandement et de s’emparer d’une quantité d’armes considérable», a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, dans un communiqué. Il s’agit d'«une guerre ouverte contre la population à Jénine», a dénoncé le ministère palestinien des Affaires étrangères.

Les rues quasi désertes de Jénine sont jonchées de débris et de pierres, le bitume est éventré et la chaussée est noircie autour de barricades improvisées, a constaté un journaliste de l’AFP. Les magasins restent fermés.

Bombardements aériens

Les combats ont provoqué l’exode lundi soir d'«environ 3000» habitants du camp, où vivent quelque 18’000 Palestiniens, selon le gouverneur adjoint de Jénine, Kamal Abou al-Roub. Lundi, l’armée israélienne a dit avoir ciblé «une infrastructure terroriste» et un «centre d’opérations» servant de centre de commandement à la «Brigade de Jénine», un groupe armé local.

Face aux frappes de drones, des Palestiniens lançaient des pierres sur des soldats israéliens, sous un ciel noirci par la fumée des explosions et des barricades en feu, a constaté un journaliste de l’AFP. «Il y a des bombardements aériens et une invasion au sol», raconte à l’AFP Mahmoud al-Saadi, directeur du Croissant-Rouge palestinien à Jénine. Des maisons sont «bombardées» et «de la fumée s’élève de partout.»