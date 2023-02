Iran : Centaines d’élèves empoisonnées dans le but… de fermer des écoles de filles

Empoisonnement intentionnel

L’empoisonnement a été causé par «des composés chimiques disponibles et non d’usage militaire, et il n’est ni contagieux ni transmissible», a-t-il ajouté, sans plus de précisions. Située à 150 km au sud de Téhéran, la ville de Qom est le centre des études religieuses chiites en Iran.