Plus d’un millier d’élèves ont été regroupés dans le préau du Collège et école de commerce André-Chavanne, a priori sans tenir compte des précautions liées au coronavirus, ce vendredi lors d’un exercice incendie. Les distanciations n’étaient visiblement pas respectées et de nombreux jeunes ne portaient pas de masque. De quoi inquiéter certains d’entre eux. «Un test alarme incendie en pleine crise du Covid-19, est-ce vraiment la bonne chose à faire?, s’est ainsi interrogé un élève. Dans les bâtiments, la direction applique les mesures adéquates et les règles sont bien respectées; mais d’un coup, ça a changé…»

La loi cantonale oblige la tenue d’un exercice d’évacuation dans chaque école, une fois par an, a rappelé le Département de l’instruction publique (DIP). Et organiser un tel test «au début de l'année, c'est important pour que les nouveaux élèves reçoivent les consignes de sécurité», a souligné la secrétaire générale adjointe du DIP, Guylaine Antille. Il a donc été demandé aux directions de maintenir les exercices «tout en rappelant aux élèves les consignes sanitaires et le port obligatoire du masque dans l’enceinte des établissements (…) Selon le responsable (ndlr: du Collège et école de commerce André-Chavanne), les élèves sont sortis masqués et dans l'ensemble, il lui semblait que les consignes étaient respectées, sans exclure certains écarts».