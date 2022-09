Vaud: Centaines d’ordinateurs volés chez Nestlé: deux condamnations

Entre Nestlé et le duo formé par Edinson*, un ex-ingénieur informaticien de chez Swisscom, cerveau du vol organisé de 446 ordinateurs, et Habib*, un indépendant à la tête d’une boîte informatique, le match n’est pas encore terminé. Mais, au stade actuel de l’affaire, force est de constater que la multinationale basée à Vevey (VD) mène par 1 à 0. Et pour cause, le Tribunal de Vevey a reconnu l’homme qui détournait les appareils informatiques coupable de vol par métier et recel par métier. Edinson a écopé de 18 mois de prison et Habib de 12 mois de prison pour recel par métier tout en étant déchargé des accusations de gestion déloyale et faux dans les titres.