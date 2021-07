États-Unis : Central Park: Bruce Springsteen en vedette d’un méga concert gratuit

Le chanteur américain Bruce Springsteen sera l’une des vedettes du grand concert prévu fin août à Central Park pour célébrer la «renaissance de New York» après la pandémie, avec Paul Simon et Jennifer Hudson, a indiqué jeudi la mairie de New York dans un tweet.